Три брата Саша коля Ваня учаться в разных классах одгой школы Коля старше Саши а С??ша моложе Вани кто из ребят самый старший

Математика
Три брата Саша коля Ваня учаться в разных классах одгой школы Коля старше Саши а С??ша моложе Вани кто из ребят самый старший
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
;Коля! Потому что Ваня младше Коли но он старше Сашы значить пример Саше 9 а Ване13 А Коле вообще 16 но это только пример так что старше всех это Коля!
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