В 1локтеи 6 вершков.сколько вершков в трех локтях.
Математика
В 1локтеи 6 вершков.сколько вершков в трех локтях.
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