В книжном магазине купили календарь и словарь словарь стоил 80 рублей а календарь ?? 8 раз дешевле сколько стоила вся покупка СРОЧНО НАДО ДАЮ 17 БАЛЛОВ!!!!!!!!!!!
Математика
В книжном магазине купили календарь и словарь словарь стоил 80 рублей а календарь ?? 8 раз дешевле сколько стоила вся покупка СРОЧНО НАДО ДАЮ 17 БАЛЛОВ!!!!!!!!!!!
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