В книжном магазине купили календарь и словарь словарь стоил 80 рублей а календарь ?? 8 раз дешевле сколько стоила вся покупка СРОЧНО НАДО ДАЮ 17 БАЛЛОВ!!!!!!!!!!!

Математика

В книжном магазине купили календарь и словарь словарь стоил 80 рублей а календарь ?? 8 раз дешевле сколько стоила вся покупка СРОЧНО НАДО ДАЮ 17 БАЛЛОВ!!!!!!!!!!!

Автор: Гость