Рассказ Му-му помогите почему Герасим утопил Му-му

Литература
Рассказ Му-му помогите почему Герасим утопил Му-му
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Потому что Му му и и так бы убили, там хозяйка Герасима
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