ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!!! Выберите из списка процедурную информацию. 1.Я могу взять 2.Б??т-наименьшая единица информации. 3.Информация бывает декларативной и процедурной 4.Игорь может составить алгоритм 5.Маша вкусно готовит
Информатика
ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!!! Выберите из списка процедурную информацию. 1.Я могу взять 2.Б??т-наименьшая единица информации. 3.Информация бывает декларативной и процедурной 4.Игорь может составить алгоритм 5.Маша вкусно готовит
Ответ(ы):
Гость:
Я могу взять, маша вкусно готовит, Игорь может составить алгоритм
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