ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!!! Выберите из списка процедурную информацию. 1.Я могу взять 2.Б??т-наименьшая единица информации. 3.Информация бывает декларативной и процедурной 4.Игорь может составить алгоритм 5.Маша вкусно готовит

Информатика

ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!!! Выберите из списка процедурную информацию. 1.Я могу взять 2.Б??т-наименьшая единица информации. 3.Информация бывает декларативной и процедурной 4.Игорь может составить алгоритм 5.Маша вкусно готовит

Автор: Гость