Описание однаклассника
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Описание однаклассника
Ответ(ы):
Гость:
Мой одноклассник не высокого роста,с кариеми глазами. Лицо моего друга красивое и имеет не много вытянутую форму. Мой одноклассник очень добрый,он всегда носит красивый костюм и уступает девочкам,друзьям и пожилим людям.Каждый день мой друг придумывает,что-то интересное и всегда помогает друзьям. Мой одноклассник очень вежлив и доброжелателен.
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