Описание однаклассника

Гость: Гость:

Мой одноклассник не высокого роста,с кариеми глазами. Лицо моего друга красивое и имеет не много вытянутую форму. Мой одноклассник очень добрый,он всегда носит красивый костюм и уступает девочкам,друзьям и пожилим людям.Каждый день мой друг придумывает,что-то интересное и всегда помогает друзьям. Мой одноклассник очень вежлив и доброжелателен.