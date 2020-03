В каких словах гласные стоят в открытом слоге. seek, cry, case, them, cancel, rice, sheet, read, we, but, soon, mix, bone, next, back, might, bind, truck, tight, high.

Английский язык

