Запиши все двузначные числа,в которых число десятков в 3 раза больше числа единиц.
Математика
Запиши все двузначные числа,в которых число десятков в 3 раза больше числа единиц.
Ответ(ы):
Гость:
9/3=3 6/3=2 3/3=1 31, 62, 93.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
В каких словах гласные стоят в открытом слоге. seek, cry, case, them, cancel, rice, sheet, read, we, but, soon, mix, bone, next, back, might, bind,...
Русский язык
Математика
На улице -11 градусов, а в квартире 19 градусов. На сколько температура в квартире вы??е, чем на улице?
Математика
БАЛЛ БОЛЬШОЙ! Решите задачу уравнением! В первый день магазин продал 36% поступившей гречки, во второй — пять восьмых остатка, после чего в магазин...
Русский язык