НАЙТИ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ (КАК ПОДЧЕРКНУТЬ) Март – первый весенний месяц. Назван он так в честь мифологического бога войны Марса, который вначале прославлялся древними римлянами как бог земледелия и скотоводства. Название со...

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НАЙТИ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ (КАК ПОДЧЕРКНУТЬ) Март – первый весенний месяц. Назван он так в честь мифологического бога войны Марса, который вначале прославлялся древними римлянами как бог земледелия и скотоводства. Название сохранилось у многих народов. На Русь оно пришло из Византии. Издавна март отличался праздниками и обрядами. На Руси к празднику выпекали печенье в виде жаворонков, олицетворяющих приход весны. Строили неприступные снежные или ледяные крепости. Встречающие весну делились на две группы. Одна защищала крепость, другая её штурмовала. Смех, шутки не смолкали ни на минуту в течение всего дня. В России март не всегда бывает теплым. Иногда в начале месяца возвращаются морозы. И все же мало-помалу снег тает. Повсюду: по овражкам, по склонам холмов - блестят на солнце, сливаясь в небольшие болотца, ручейки.* В лесных чащобах, на опушках рощ - везде слышатся шорохи.** Это падает с веток подтаявший снег, освобождая из снежного плена деревья

Автор: Гость