Помогите номер 863 заранее спасибо

Математика
Помогите номер 863 заранее спасибо
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Ответ(ы):
Гость:
Если длина отрезка АВ ровна 33 см, а С делит пополам то, 33/2=16.5
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