1.Что изображено на рисунке? Как ребята смотрят на проигравшего? Запишите наречия,??оторые потребуются для ответа на эти вопросы. 2.Подберите существительные-антонимы, которые можно использовать для описания данного рисунка.

Русский язык

1.Что изображено на рисунке? Как ребята смотрят на проигравшего? Запишите наречия,??оторые потребуются для ответа на эти вопросы. 2.Подберите существительные-антонимы, которые можно использовать для описания данного рисунка.

Автор: Гость