1.Что изображено на рисунке? Как ребята смотрят на проигравшего? Запишите наречия,??оторые потребуются для ответа на эти вопросы. 2.Подберите существительные-антонимы, которые можно использовать для описания данного рисунка.
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1.Что изображено на рисунке? Как ребята смотрят на проигравшего? Запишите наречия,??оторые потребуются для ответа на эти вопросы. 2.Подберите существительные-антонимы, которые можно использовать для описания данного рисунка.
Ответ(ы):
Гость:
А где рисунок рисунок нужна
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