Нужно составить словосочетания на тему зимняя погода. 1. Существительное + существительное. 3 словосочетания. 2.Глагол + существительное. 3 словосочетания. 3. Прилагательное + существительное. 3 словосочетания. Заранее сп...
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Нужно составить словосочетания на тему зимняя погода. 1. Существительное + существительное. 3 словосочетания. 2.Глагол + существительное. 3 словосочетания. 3. Прилагательное + существительное. 3 словосочетания. Заранее спасибо!:)
Ответ(ы):
Гость:
Игра в снежки, снежинки в небе, каток в снегу. веет холодом, разыгралась метель, солнце скрылось. серебрянный иней, морозный день, снежная буря.
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