Пояснення крилатих висловів....1.У всякого своя доля і свій шлях широкий...2 .Нове життя нового прагне словаа...3 Лиш той ненависті не знає, хто цілий вік нікого не любив..4Серцем кучерявий..5 Література-це ліки для душі.....6 ...

Гость: Гость:

1. Кожна людина має право вибору. 2. Починаючт щось нове, ми маємо змінити свое ставлення до оточуючого, по іншому "говорити". 3. Якщо людина знає що таке ненавидіти, то ця людина пізнала і любов. 4. - 5. Література відволікае від повсякденності, від турбот. 6. спокійний, мирній пейзаж. умиротворення. 7. той, хото зневажае освіту, ніколи не стане мудрою людиною. 8. -