Пояснення крилатих висловів....1.У всякого своя доля і свій шлях широкий...2 .Нове життя нового прагне словаа...3 Лиш той ненависті не знає, хто цілий вік нікого не любив..4Серцем кучерявий..5 Література-це ліки для душі.....6 ...

Українська мова
Пояснення крилатих висловів....1.У всякого своя доля і свій шлях широкий...2 .Нове життя нового прагне словаа...3 Лиш той ненависті не знає, хто цілий вік нікого не любив..4Серцем кучерявий..5 Література-це ліки для душі.....6 На тихі води, на ясні зорі....7 Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя...8Я син народу, що вгору йде...
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1. Кожна людина має право вибору. 2. Починаючт щось нове, ми маємо змінити свое ставлення до оточуючого, по іншому "говорити". 3. Якщо людина знає що таке ненавидіти, то ця людина пізнала і любов. 4. -  5. Література відволікае від повсякденності, від турбот.  6. спокійний, мирній пейзаж. умиротворення. 7. той, хото зневажае освіту, ніколи не стане мудрою людиною. 8. -
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