Масса стального шарика 70 г.Какова масса 8 таких шариков.с условием задачи.
Математика
Масса стального шарика 70 г.Какова масса 8 таких шариков.с условием задачи.
Ответ(ы):
Гость:
8*70=560г или 0.56кг
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