Масса стального шарика 70 г.Какова масса 8 таких шариков.с условием задачи.

Математика
Масса стального шарика 70 г.Какова масса 8 таких шариков.с условием задачи.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
8*70=560г или 0.56кг
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из 28 матчей футбольная команда не проиграла в 21 матче. Каков процент в беспроигрышных матчей?
Ответить
Русский язык
Нужно составить словосочетания на тему зимняя погода. 1. Существительное + существительное. 3 словосочетания. 2.Глагол + существительное. 3 сл...
Ответить
История
Срочно!Напишите мини-рассказ о подвиге рыцаря!!Не могу нигде найти! :с
Ответить
Математика
Из двух городов расстояние между которыми 960 км вышли два поезда навстречу друг другу и встретились на середине пути . Первый поезд шёл со скорост...
Ответить
Русский язык
Просклонять земная кора м,р. ж,р, ср,р,
Ответить