Раскройте скобки: -2a^3b^2(3a-4b^3)
Алгебра
Раскройте скобки: -2a^3b^2(3a-4b^3)
Ответ(ы):
Гость:
Получается: 8a^3b^5-6a^4b^2
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