Площадь пря моугольника равна 1 метров в квадрати, ширина - 80см. Вычислите длину и периметр прямоугольника.
Математика
Площадь пря моугольника равна 1 метров в квадрати, ширина - 80см. Вычислите длину и периметр прямоугольника.
Ответ(ы):
Гость:
1м²=100см 1) 100-80=20см- длина 2)80плюсь80плюсь20плюсь20=200см- периметр
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Масса ящика с гвоздями 11.5 кг, масса. Такого же , но пустого = 2.3 кг. Сколько % составляет масса гвоздей от массы заполненного ящика
Українська мова
Пояснення крилатих висловів....1.У всякого своя доля і свій шлях широкий...2 .Нове життя нового прагне словаа...3 Лиш той ненависті не знає, хто ці...
Математика
Дно бассейна имеет форму прямоугольника,длина которого в 5 раз больше его ширины ,?? ширина на 200 метров меньше длины, сколько квадратных керамиче...
Английский язык