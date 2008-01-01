Расскажите пожалуйсто об Австралии. ПОМОГИТЕ ПЛИЗ

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Офіційна назва – Австралійський Союз, Австралія Географічне розташування - Австралія розташована на Австралійському материку, острові Тасманія та ряді інших малих островів у Тихому й Індійському океанах. Площа території - загальна площа Австралії становить 7 682 300 кв. км. (6 в світі). У квітні 2008 р. ООН визнала право за Австралією збільшити свою територію на 2,5 млн. кв. км. Адміністративний поділ - Австралія включає шість штатів і дві території. Столиця - Канберра – 345,3 тис. чоловік (2008 р.). Інші великі міста: Сідней (4,21 млн. осіб), Мельбурн (3,37 млн.), Брісбен (1,54 млн.), Перт (1,36 млн.), Аделаїда (1,07 млн.). Форма правління - конституційна монархія. Населення - 22 млн. осіб (2009 р.) – 52 за кількістю населення в світі. Густота населення 2.2 осіб на кв.км. Вікова структура населення(2001 р.): 0-14 рр. – 20,64 % 15-64рр. – 66,86% 65 і більше років – 12,5% Офіційна мова – англійська. Релігія - католики, англікани, протестанти. Грошова одиниця - австралійський долар = 100 центам. Національне свято – 26 січня – День Австралії, святкується з 1788 року. Членство у міжнародних організаціях - ООН, МБРР, МВФ, СОТ, АТЕС, МФЧХіЧП, ОЕСР та інші. Міжнародний телефонний код – 61. Домен - au. Вихід до морів та океанів – Коралове, Тасманове, Арафурське, Тиморське моря