Помогите пожалуйста! Расстояние между селами равно 28 км из этих сёл одновременно в одном направлении выехали мотоциклист и автобус. Автобус ехал впереди со скоростью 42 километра в час а мотоциклист ехал со скоростью 56 км в ...

Математика
Помогите пожалуйста! Расстояние между селами равно 28 км из этих сёл одновременно в одном направлении выехали мотоциклист и автобус. Автобус ехал впереди со скоростью 42 километра в час а мотоциклист ехал со скоростью 56 км в час через сколько часов после начала движения мотоциклист догонит автобус?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
  1) 56 - 42 = 14 (км/ч )- скорость сближения 2) 28 : 14 = 2 (ч)-мотоциклист догонит автобус Ответ:через 2 часа мотоциклист догонит автобус.
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