Помогите пожалуйста! Расстояние между селами равно 28 км из этих сёл одновременно в одном направлении выехали мотоциклист и автобус. Автобус ехал впереди со скоростью 42 километра в час а мотоциклист ехал со скоростью 56 км в ...

Математика

Помогите пожалуйста! Расстояние между селами равно 28 км из этих сёл одновременно в одном направлении выехали мотоциклист и автобус. Автобус ехал впереди со скоростью 42 километра в час а мотоциклист ехал со скоростью 56 км в час через сколько часов после начала движения мотоциклист догонит автобус?

Автор: Гость