Морфологический разбор слова телефонного
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Морфологический разбор слова телефонного
Ответ(ы):
Гость:
1)телефонный (какой?) прилагательное. 2)начальная форма :телефонный 3)постоянные признаки: нариц.,неодуш. 4) не постоянные признаки: муж р. ед.ч. именительный падеж. 5)телефонный это......(каким членом пред. является прил. нужно сюда написать)
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