Морфологический разбор слова телефонного

Гость: Гость:

1)телефонный (какой?) прилагательное. 2)начальная форма :телефонный 3)постоянные признаки: нариц.,неодуш. 4) не постоянные признаки: муж р. ед.ч. именительный падеж. 5)телефонный это......(каким членом пред. является прил. нужно сюда написать)