Придумать сказку о созвездии малой медведице и полярной звезде

Гость: Гость:

Ходила по земле медведица и скучала она, так как не было у неё медвежат. и постоянно она смотрела на звёзды и мечтала о маленьком, крохотном, пухленьком медвежонке. И вот полярная звезда увидела эту медведицу и забрала к себе на небо. так образовалось созвездие большая медведица, но и на небе ей было одиноко. И полярная звезда подарила ей созвездие малой медведицы. Так на небе стало два медведя. и они были счастливы.