Значение метафазы,анафазы и телофазы для размножения )
Биология
Значение метафазы,анафазы и телофазы для размножения )
Ответ(ы):
Гость:
Это все стадии митоза. Митоз - процесс деления соматических клеток. Биологическое значение митоза состоит в строго одинаковом распределении хромосом между дочерними ядрами. Т.е. передать дочерней клетке точно такую же информацию, что была у материнской.
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