Значение метафазы,анафазы и телофазы для размножения )

Биология
Значение метафазы,анафазы и телофазы для размножения )
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Это все стадии митоза. Митоз - процесс деления соматических клеток. Биологическое значение митоза состоит в строго одинаковом распределении  хромосом между дочерними  ядрами. Т.е. передать дочерней клетке точно такую же информацию, что была у материнской.
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