Николай прослушал диск классической музыки 1 час, то составило 5/6 от времени всего диска. Скольо времени длился весь диск? Сколько минут недослшал Николай?
Математика
Николай прослушал диск классической музыки 1 час, то составило 5/6 от времени всего диска. Скольо времени длился весь диск? Сколько минут недослшал Николай?
Ответ(ы):
Гость:
Один час десять минут
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