Николай прослушал диск классической музыки 1 час, то составило 5/6 от времени всего диска. Скольо времени длился весь диск? Сколько минут недослшал Николай?

Математика

Николай прослушал диск классической музыки 1 час, то составило 5/6 от времени всего диска. Скольо времени длился весь диск? Сколько минут недослшал Николай?

Автор: Гость