Приведите примеры предложений с переносными значениями(из сказок) и укажите из какой сказки и автора этой сказки!!! Зарание спасибо!!!

Русский язык
Приведите примеры предложений с переносными значениями(из сказок) и укажите из какой сказки и автора этой сказки!!! Зарание спасибо!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
"как бы только ноги унести пока не заметила". сказка называется медной горы хозяйка автор Бажов Павел Петрович. "а речка была славная...Преливалась солнечной чешуей " автор Саша чёрный сказка кавказский пленникы
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Николай прослушал диск классической музыки 1 час, то составило 5/6 от времени всего диска. Скольо времени длился весь диск? Сколько минут недослшал...
Ответить
Английский язык
Перевести срочно!!! 13)Моя мама не позволила мне вчера пойти в театр 14)Мои родител?? не позволяют мне оставаться на дискотеке до утра 15)Он ...
Ответить
Русский язык
слова 3 склонения пожалуйста
Ответить
История
Придумать сказку о созвездии малой медведице и полярной звезде
Ответить
Математика
Даны разложения чисел a и b на простые множители, найдите НОД (a, b) и НОК(a, b). a) a = 2 в 3-й степени*3 в 4-й степени*5 b) b= 2 в 4-й степен...
Ответить