Приведите примеры предложений с переносными значениями(из сказок) и укажите из какой сказки и автора этой сказки!!! Зарание спасибо!!!

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Приведите примеры предложений с переносными значениями(из сказок) и укажите из какой сказки и автора этой сказки!!! Зарание спасибо!!!

Автор: Гость