Подаллууууйстааа!!! Помогите с оставшимися двумя примерами!!!
Математика
Подаллууууйстааа!!! Помогите с оставшимися двумя примерами!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
92 делить на 4 в ответе 13 а после 5 идёт 12
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