Подбери и запиши близкие по смыслу слова. чабан-, рассветный (час)-, верный (пёс)-, бр??дёт-. допиши чистоговорки. ша-ша-ша, Наша каша... . Ши-ши-ши, К нам пришли... .
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Подбери и запиши близкие по смыслу слова. чабан-, рассветный (час)-, верный (пёс)-, бр??дёт-. допиши чистоговорки. ша-ша-ша, Наша каша... . Ши-ши-ши, К нам пришли... .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
рассветный час - ранний час чабан - пастухверный пес - преданный пес бредёт - идет ша-ша-ша наша каша хорошаши ши ши к нам пришли малыши
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