Подбери и запиши близкие по смыслу слова. чабан-, рассветный (час)-, верный (пёс)-, бр??дёт-. допиши чистоговорки. ша-ша-ша, Наша каша... . Ши-ши-ши, К нам пришли... .

Русский язык

Подбери и запиши близкие по смыслу слова. чабан-, рассветный (час)-, верный (пёс)-, бр??дёт-. допиши чистоговорки. ша-ша-ша, Наша каша... . Ши-ши-ши, К нам пришли... .

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