Выполни действие и проверь 7:12=
Математика
Выполни действие и проверь 7:12=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7:12=0(ост.12) 0*7+12=12
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Выполните вычисления. а) 67,4 + 49,63 - 4,63 - 2,4; б) 18,34 + 31,66 - 18,5 - 1,5; в) 41,57 - 11,5 - 0,07 + 60; г) 65,98 + 55,77 + 35,23.