План по твору "Золотий жук"
Литература
План по твору "Золотий жук"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Герой роману Легран (багата людина, але фортуна відвернулася від нього, розумівся на фізиці, хімії, історії, вивчав життя капітана піратів Кіда). 2. Загадкова знахідка Леграна (золотий жук і шматок пергаменту — за цим стоїть скарб). 3. Винагорода Леграну за його величезний труд (скарб пірата Кіда).
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