План по твору "Золотий жук"

Гость: Гость:

1. Герой роману Легран (багата людина, але фортуна відвернулася від нього, розумівся на фізиці, хімії, історії, вивчав життя капітана піратів Кіда). 2. Загадкова знахідка Леграна (золотий жук і шматок пергаменту — за цим стоїть скарб). 3. Винагорода Леграну за його величезний труд (скарб пірата Кіда).