ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! Напишите 20 терминов интонации в музыке на тему "Нежно","Ласк??во". То есть 20 терминов с ласковой интонацией. (67 БАЛЛОВ!)

Музыка

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! Напишите 20 терминов интонации в музыке на тему "Нежно","Ласк??во". То есть 20 терминов с ласковой интонацией. (67 БАЛЛОВ!)

Автор: Гость