1,7+10 x/3=2 теңдеуді шешу
Математика
1,7+10 x/3=2 теңдеуді шешу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1,7+(10х:3)=2 10х:3=2-1,7 10х=0,3 х=0,3:10 х=0,03
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