Под влиянием страшных поражений Красной армии летом 1941г. И.В.Сталин поручил Л.П.Бе??ии установить связь с Берлином и предложил "уступить гитлеровской Германии Украину, Белоруссию,Прибалтику,Бессарабию, Буковину за прекращение...

Гость: Гость:

Опыт большевиков и их вождя - Ленина, которые подобным же образом урегулировали отношения с Германией в 1918 г., подписав сепаратный мир в городе Брест_Литовске. Согласно Брестскому договору в обмен на мир Советская Россия уступала Германии кучу территорий, да еще и деньгами приплачивала. Как оценить? - мягко говоря, не героическое решение и недостойное руководителя, обличенного высшей властью в стране.