Переведите на каз яз Согласно древнему обычаю, бытующему еще в сакских племенах, прежде чем юноша женится на девушке, он должен был доказать свое мастерство наездника, умение держаться в седле. Обычай требовал, чтобы джигит, п...
Қазақ тiлi
Переведите на каз яз Согласно древнему обычаю, бытующему еще в сакских племенах, прежде чем юноша женится на девушке, он должен был доказать свое мастерство наездника, умение держаться в седле. Обычай требовал, чтобы джигит, претендующий на руку и сердце девушки, догнал свою невесту на резвом скакуне. Для этого на народных собраниях или на праздниках затевалась игра "Кыз куу". Для этого девушка и юноша верхом на лошадях выходили на поле. По сигналу хозяина торжества девушка стегнув коня вырывалась вперед, а парень верхом на своем скакуне пытался догнать ее и поцеловать. Если ему это не удавалось, то уже ему приходилось скорее скакать от девушки, так как в таком случае девушка догнав его начинала что есть силы стегать его камчой. Все это превращалось в веселое и увлекательное зрелище для всех собравшихся.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ертеде сақтар арасында дәстүр бойынша, жасөспірім үйлену үшін, алдын ала өзінің ат үстінде қалай отыратынын, атқа шабу өнерін көрсетуі керек болған. Қыздан үміткер жігіт, қызға қол жеткізу үшін жүйрік тұлпармен қалыңдығын қуып жетуі керек. Бұл үшін, халық жиналған жиындарда немесе мерекелерде "Қыз қуу" ойыны ұйымдастырлған. Қыз бен жігіт тұлпарларымен ортаға шығады, той жүргізушінің белгісімен қыз аттың басын жіберіп, алға шабады, ал жігіт өз атымен оны қуып жетіп, сүйіп алуы керек. Егер ол қуып жете алмаса, қыз қуып жетіп, қамшымен сабайды. Бұның бәрі жиналғандардың көңілін көтеріп, қызыққа бөлейді.
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