Переведите на каз яз Согласно древнему обычаю, бытующему еще в сакских племенах, прежде чем юноша женится на девушке, он должен был доказать свое мастерство наездника, умение держаться в седле. Обычай требовал, чтобы джигит, п...

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Переведите на каз яз Согласно древнему обычаю, бытующему еще в сакских племенах, прежде чем юноша женится на девушке, он должен был доказать свое мастерство наездника, умение держаться в седле. Обычай требовал, чтобы джигит, претендующий на руку и сердце девушки, догнал свою невесту на резвом скакуне. Для этого на народных собраниях или на праздниках затевалась игра "Кыз куу". Для этого девушка и юноша верхом на лошадях выходили на поле. По сигналу хозяина торжества девушка стегнув коня вырывалась вперед, а парень верхом на своем скакуне пытался догнать ее и поцеловать. Если ему это не удавалось, то уже ему приходилось скорее скакать от девушки, так как в таком случае девушка догнав его начинала что есть силы стегать его камчой. Все это превращалось в веселое и увлекательное зрелище для всех собравшихся.

Автор: Гость