Подбери из словаря десять слов с непроверяемыми гласнами.Напиши.Какой частью реч?? они являются
Русский язык
Подбери из словаря десять слов с непроверяемыми гласнами.Напиши.Какой частью реч?? они являются
Ответ(ы):
Гость:
магазин, машина. мебель,месяц, Москва, народ, ноябрь, обед, овощи,овес-существительные
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