Квадратный лист с площадью 1 кв.м. разрезали на квадраты с длиной стороны 5 см. Скол??ко квадратов получилось
Математика
Квадратный лист с площадью 1 кв.м. разрезали на квадраты с длиной стороны 5 см. Скол??ко квадратов получилось
Ответ(ы):
Гость:
Все очень просто: Площадь маленьких квадратов 5*5=25 Теперь чтобы узнать сколько маленьких квадратов надо площадь большого квадрата разделить на площадь маленького квадрата, 10000кв. см/25кв. см=400
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Верны ли суждения ответы 1.спорообразование характерно для гидры 2.зелёная эвглена размножается путём деления клетки