Квадратный лист с площадью 1 кв.м. разрезали на квадраты с длиной стороны 5 см. Скол??ко квадратов получилось

Математика
Квадратный лист с площадью 1 кв.м. разрезали на квадраты с длиной стороны 5 см. Скол??ко квадратов получилось
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Все очень просто: Площадь маленьких квадратов 5*5=25 Теперь чтобы узнать сколько маленьких квадратов надо площадь большого квадрата разделить на площадь маленького квадрата, 10000кв. см/25кв. см=400
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