Верны ли суждения ответы 1.спорообразование характерно для гидры 2.зелёная эвглена размножается путём деления клетки
Биология
Верны ли суждения ответы 1.спорообразование характерно для гидры 2.зелёная эвглена размножается путём деления клетки
Ответ(ы):
Гость:
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
ПОМОГИТЕ! СРОЧНО! ПОЖАЛУЙСТА! Надо вставить слова, которые приведены ниже (первые буквы слов написаны в тексте), не нужно просто вставлять слова,...
Английский язык
ПОЖАЛУЙСТА, ПОМОГИТЕ!!! Перепишите следующие предложения, подчеркните в них глаг??л-сказуемое и определите его временную форму и залог. Переведит...
История
№1. Соотнесите даты и события: 1) 1380; 2) 1480; 3) 1410; 4) 1382; А) Стояние на Угре; б) битва при Грюнвальде; в) взятие Москвы Тохтамышем. ...
Математика
Математика