Верны ли суждения ответы 1.спорообразование характерно для гидры 2.зелёная эвглена размножается путём деления клетки

Биология
Верны ли суждения ответы 1.спорообразование характерно для гидры 2.зелёная эвглена размножается путём деления клетки
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