№1. Соотнесите даты и события: 1) 1380; 2) 1480; 3) 1410; 4) 1382; А) Стояние на Угре; б) битва при Грюнвальде; в) взятие Москвы Тохтамышем. №1. Соотнесите даты и события: 1) 1425-1453; 2) 1505-1533; 3) 1462-1505; 4) 1359-1...

История

№1. Соотнесите даты и события: 1) 1380; 2) 1480; 3) 1410; 4) 1382; А) Стояние на Угре; б) битва при Грюнвальде; в) взятие Москвы Тохтамышем. №1. Соотнесите даты и события: 1) 1425-1453; 2) 1505-1533; 3) 1462-1505; 4) 1359-1389; А) Правление Василия I; б) Княжение Дмитрия Донского; в) династическая война в Московской Руси; г) правление Ивана III.

Автор: Гость