Выписать полезные ископаемые Центральной России.

География
Выписать полезные ископаемые Центральной России.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Железная руда вроде.
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