Выписать полезные ископаемые Центральной России.
География
Выписать полезные ископаемые Центральной России.
Ответ(ы):
Гость:
Железная руда вроде.
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