СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА! О каком виде справочной литературы идёт речь в книге Козарёва ?? Черняк "Вселенная в алфавитном порядке"

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СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА! О каком виде справочной литературы идёт речь в книге Козарёва ?? Черняк "Вселенная в алфавитном порядке"

Автор: Гость