Растояние на местности в 20 м изображено на плане в 1 см.Определите масштаб плана.

Математика
Растояние на местности в 20 м изображено на плане в 1 см.Определите масштаб плана.
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