Найти площадь ромба если его диагонали 4,8 дм и 1,5 дм
Геометрия
Найти площадь ромба если его диагонали 4,8 дм и 1,5 дм
Ответ(ы):
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Площадь равно половине произведения диагоналей. Ответ 3,6
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