Подбери к каждому участку реки времени по одному рисунку соедини их стрелкой.
Окружающий мир
Подбери к каждому участку реки времени по одному рисунку соедини их стрелкой.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
До отмены крепостного права: передача посыльными, суд помещиков над крестьянами, перевозка груза на тележках После отмены крепостного права: участие крестьян в заседаниях, сообщения по телеграфным линиям, перевозка большинства жителей на паровозах.
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