Подбери к каждому участку реки времени по одному рисунку соедини их стрелкой.

Гость: Гость:

До отмены крепостного права: передача посыльными, суд помещиков над крестьянами, перевозка груза на тележках После отмены крепостного права: участие крестьян в заседаниях, сообщения по телеграфным линиям, перевозка большинства жителей на паровозах.