Подбери проверочные слова.Вставь пропущенные буквы.Ми---ка,була---ка, ни---кий, коль---кий,кана---ка, ро---кий, зале---ть, оши---ка.
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Подбери проверочные слова.Вставь пропущенные буквы.Ми---ка,була---ка, ни---кий, коль---кий,кана---ка, ро---кий, зале---ть, оши---ка.
Ответ(ы):
Гость:
Мишенька, низок,нет канавы, робеть, ошибочка
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