краткое сообщение о Козьме Минине

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СПАСИТЕЛИ ОТЕЧЕСТВА Меньше других пострадала от Смуты северо-восточная окраина Руси, тяготевшая к Нижнему Новгороду. Поскольку пассионарных людей там сохранилось больше - оттуда и пришли спасители России: князь Дмитрий Пожарский и Козьма Минин.