краткое сообщение о Козьме Минине

История
краткое сообщение о Козьме Минине
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Автор: Гость
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Гость:
СПАСИТЕЛИ ОТЕЧЕСТВА   Меньше других пострадала от Смуты северо-восточная окраина Руси, тяготевшая к Нижнему Новгороду. Поскольку пассионарных людей там сохранилось больше - оттуда и пришли спасители России: князь Дмитрий Пожарский и Козьма Минин.

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