краткое сообщение о Козьме Минине
История
краткое сообщение о Козьме Минине
Ответ(ы):
Гость:
СПАСИТЕЛИ ОТЕЧЕСТВА Меньше других пострадала от Смуты северо-восточная окраина Руси, тяготевшая к Нижнему Новгороду. Поскольку пассионарных людей там сохранилось больше - оттуда и пришли спасители России: князь Дмитрий Пожарский и Козьма Минин.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика
Литература
Математика
Как решить задачу в ателье сшили 15 костюмов расходуя на каждый 3м 50см шерстяной тк??ни . На эти костюмы израсходовали третью часть имевшейся ткан...
Русский язык