Как решить задачу в ателье сшили 15 костюмов расходуя на каждый 3м 50см шерстяной тк??ни . На эти костюмы израсходовали третью часть имевшейся ткани. Сколько ткани было в ателье

Гость: Гость:

3 м 50 см = 3,5 м 15 · 3,5 = 52,5 (м) - ушло на костюмы. 52,5 · 3 = 157,5 (м) - ткани было в ателье. 157,5 м = 157 м 50 см Ответ: 157 м 50 см.