Прочитай текст. Какова его тема? А ныне в разве..ку идут следопыты, туда, где когда-то ровес (?)ники шли... (не)будут, (не) будут, (не) будут забыты ребята-г..рои родим.. земли. Эти строки Николай Добронравов посвятил мальчишка...

Русский язык

Прочитай текст. Какова его тема? А ныне в разве..ку идут следопыты, туда, где когда-то ровес (?)ники шли... (не)будут, (не) будут, (не) будут забыты ребята-г..рои родим.. земли. Эти строки Николай Добронравов посвятил мальчишкам и девчонкам, которые совершили г..ройские поступки в суровые годы Отечественной войны . 1) Запиши отрывок из стихотворения, вставляя буквы, раскрывая скобки. над склоняемыми частями речи укажи падежи .

Автор: Гость