Помогите, пожалуйста! а) Дана функция f(x)=e^x cosx. Найдите f'(x); f'(0). б) Дана функция f(x)=1/6 ln*(-2x). Найдите f'(x); f'(-1/8). Поставлю огромное спасибо!
Алгебра
Помогите, пожалуйста! а) Дана функция f(x)=e^x cosx. Найдите f'(x); f'(0). б) Дана функция f(x)=1/6 ln*(-2x). Найдите f'(x); f'(-1/8). Поставлю огромное спасибо!
Ответ(ы):
Гость:
A)f`(x)=e^x*cosx-sinx*e^x=e^x*(cosx-sinx) f`(0)=e^0*(cos0-sin0)=1*(1-0)=1 b)f`(x)=1/6*(-1/2x)*(-2)=1/6x f`(-1/8)=1:6*(-1/8)=1:(-3/4)=-4/3=-1 1/3
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