Помогите, пожалуйста! а) Дана функция f(x)=e^x cosx. Найдите f'(x); f'(0). б) Дана функция f(x)=1/6 ln*(-2x). Найдите f'(x); f'(-1/8). Поставлю огромное спасибо!

Алгебра

Помогите, пожалуйста! а) Дана функция f(x)=e^x cosx. Найдите f'(x); f'(0). б) Дана функция f(x)=1/6 ln*(-2x). Найдите f'(x); f'(-1/8). Поставлю огромное спасибо!

Автор: Гость