Поезд должен проехать а км. Он уже проехал 40% пути. С какой скоростью он должен ехать, чтобы пройти оставшийся путь за 5 часов.
Математика
Поезд должен проехать а км. Он уже проехал 40% пути. С какой скоростью он должен ехать, чтобы пройти оставшийся путь за 5 часов.
Ответ(ы):
Гость:
(40 / 100 ) * а = 0,4а(расстояние) поезд прошёл. 5 * v = а - 0,4а = 0,6а (расстояние) осталось. v - "скорость поезда на втором участке" v = (0,6а) /5 = 0,12а
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