Поезд должен проехать а км. Он уже проехал 40% пути. С какой скоростью он должен ехать, чтобы пройти оставшийся путь за 5 часов.

Математика

Поезд должен проехать а км. Он уже проехал 40% пути. С какой скоростью он должен ехать, чтобы пройти оставшийся путь за 5 часов.

Автор: Гость