Какая была форма в афинских школах и гимназиях

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Система афинского образования была более гибкой и менее традиционной, чем спартанская. Положение Афин как крупного 66 культурного, торгового, политического и административного центра диктовало совсем иные требования к воспитанию и обучению подрастающего поколения. Афинское население по своей социальной характеристике также было достаточно разнородно. Выделяют следующие группы: • эвпатриды — родовая знать или особая привилегированная группировка; • геоморы — мелкие и средние землевладельцы; . демиурги — ремесленники; . метеки — свободные люди, переселенцы из других греческих полисов, не имеющие политических прав и свобод; • рабы — политически и социально были абсолютно подчинены афинским гражданам. В Афинах воспитание и обучение правящего сословия было подчинено идее всестороннего и гармоничного развития личности, которая заключалась в идеале каллокагатии (в переводе с греческого: 1) совершенный, прекрасный человек; 2) человек, удивляющий всех своими способностями). Разносторонне развитая личность предполагала гармоничное единство и сочетание интеллектуального, физического, нравственного и эстетического развития человека в соответствии с полисными традициями. Образованность и воспитанность человека позволяли ему занять то социальное положение, которое он заслуживал в соответствии со своими способностями и возможностями. Целенаправленное обучение мальчиков начиналось в возрасте 7 лет. В Афинах не существовало системы государственного образования, поэтому все школы были частными и платными. Они были небольшими, и их роль в воспитании подрастающего поколения, как правило, не считалась очень значимой. На одного учителя — дидаска-ла — приходилось от 20 до 50 учеников. Социальная оценка педагогического труда была очень невысокой. По своему статусу учителя приравнивались к мастеровым и ремесленникам, их труд оплачивался и ценился не очень высоко. Афинские учителя не принадлежали к жреческой касте. Это были странствующие певцы, обычные гости в домах афинской аристократии еще в гомеровскую эпоху. Каких-либо особых образовательных данных для открытия школы, которая приравнивалась к мастерской, не требовалось. Только жизненные случайности, горе или злоключения приводили свободного гражданина к дверям Школы в качестве учителя. В учебном заведении занимались одновременно дети различных возрастов, каждому из которых учитель давал индивидуальные задания и контролировал их выполнение. Оборудование помещений первых школ было очень простым — кресло со спинкой Для учителя и деревянные табуретки для учеников, столы отсутствовали, жесткие дощечки для письма лежали прямо на коленях. 67 Однако наиболее состоятельные учителя могли украсить свою школу изображениями муз, которые являлись «досточтимыми богинями» образования, или театральными масками. Первоначальное образование мальчики получали в так называемых мусических школах, которые, по свидетельству историков, подразделялись на школу грамматиста и школу кифариста. В обязанности грамматиста, или дидаскала, входило обучение детей элементарным навыкам письма, чтения, счета. Письму юные ученики обучались на восковых табличках — церах, на которых писали острым концом железной или костяной палочки (стило). После того как мальчик осваивал умение точно копировать образцы письма учителя, дощечка и стило заменялись на папирус и тростниковое перо, упражнялись дети в многочисленных прописях. Обучение письму было очень утомительным и, по свидетельству Платона, продолжалось около трех лет. Дионисий Галикар-насский отмечал: «Обучаясь грамматике, мы запоминаем сперва названия букв, потом их форму и начертание; далее идут слоги, слова, части речи и их изменения, как, например, склонение, число, словопроизведение, ударение, положение слова в речи. После этого мы уже начинаем читать и писать, сперва по складам и медленно, пока не приобретается должный навык, а потом слитно и сообразно течению мысли. Когда ученик умеет читать, он приступает к упражнениям в изящном чтении, соблюдая долготу и краткость слогов, ударение, повышение и понижение голоса, с сохранением мелодии и ритма, выразительно». После обучения письму начиналось обучение чтению, происходившее на лучших образцах литературного творчества того периода. Наиболее часто для чтения и заучивания наизусть использовались басни Эзопа, поэмы Гомера, стихи Гесиода и Солона, Эсхила и Софокла, отрывки из знаменитых трагедий и комедий, гномусы (короткие сентенции дидактического, поучительного характера). Работали также с культурными текстами — мифами, поэмами, гимнами и т.д. Все это говорит о том, что в качестве учебных пособий использовался неспециализированный материал, не приспособленный специально для учебных целей.