Просклонать слова четверо волчат,семеро силачей
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Просклонать слова четверо волчат,семеро силачей
Ответ(ы):
Гость:
И. п. четверо волчат р. п. четверых волчат д. п. четверым волчатам в. п. четверых волчат т. п. четырьмя волчатами п. п. о четырёх волчатах
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