Какие водорастворимые витамины вам известны и каковы их функции?
Биология
Какие водорастворимые витамины вам известны и каковы их функции?
Ответ(ы):
Гость:
Это витамины группы В, С, РР , Характерными особенностями для этих витаминов есть хорошая растворимость в воде и нераствормость в жирах. Эти витамины находятся в продуктах растительного происхождения, имеют в составе нитроген, проявляют свою активность, входят в состав ферментов.Например Витамин- В1 (тиамин) - содержится в дрожжах, овса, гречки, в хлебе. Тиамин активно влияет на обмен веществ, нервную регуляцию. При нестаче развивается болезнь - бери- бери. Витамин С (аскорбиновая кислота) - содержиться в плодах шиповника, капусте, лимоне, апельсине, ягодах, хвои. Витамин С активирует деятельность желез внутренней секреции, регулирует все виды обмена, сворачивание крови, регенирацию тканей, синтез коллагена. Повышает стойкость к инфекциям.
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