30 БАЛЛОВ!!! СРОЧНО УМОЛЯЮ!!! РЕВИЗОР Почему можно сказать, что Хлестакова «коронов??ли»?
Литература
30 БАЛЛОВ!!! СРОЧНО УМОЛЯЮ!!! РЕВИЗОР Почему можно сказать, что Хлестакова «коронов??ли»?
Ответ(ы):
Гость:
Потому что все считали его ревизором
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